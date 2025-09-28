Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 54555657 Додано: Нед 28 вер, 2025 11:40 flyman написав: Investor_K написав: Троєщина Троєщина



Сидить на Троєщині старий досвідчений гопник 70 років в оточенні молодняку і повчає:

- Якщо ви побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою

на обличчі, з торбою і гітарою за спиною - знайте, це хіпі. Битися не любить і не вміє.

Таких бити можна і потрібно.

- Якщо побачите дивного лоха в подертому лахмітті, брудного, із зеленим ірокезом і полтарушкою піваса- знайте, це панк. Битися любить, але не вміє. Можна сміливо бити.

- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці з металевими б***, страшній майці і довгим чорним волоссям - знайте, це металіст. Битися не любить, але вміє. Краще не чіпати!

- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці, камуфляжних штанах, армійських черевиках і лисого - знайте, це скінхед. Битися любить і вміє, до таких краще не підходити!

Там, де ти це знайшов, там внизу перший же комент: «сторічний боян»



Першою ознакою старості є несмішні бояністо-застарілі шутєйки-петросянчики. Флайман їх пише років з 40…

Повідомлень: 10786 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 918 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 18:44 Hotab написав: Vadim_

Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ





Дуже спірне питання.

Але ми можемо його обговорити, і ви розкажете на скільки за передвоєнні роки ви профінансували податками армію?

От як ви її фінансували (ніяк!) такий її стан і був. А на таку армію гріх не напасти.



Паходу наипали Паходу наипали Vadim_

Повідомлень: 3961 З нами з: 23.05.14 Подякував: 623 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 19:33

У меня для Вас плохая новость.

Вас превзошли в лаконичности:

У меня для Вас плохая новость.

Вас превзошли в лаконичности:

