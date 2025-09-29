RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 11:40

  flyman написав:
  Investor_K написав:Троєщина


Сидить на Троєщині старий досвідчений гопник 70 років в оточенні молодняку і повчає:
- Якщо ви побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою
на обличчі, з торбою і гітарою за спиною - знайте, це хіпі. Битися не любить і не вміє.
Таких бити можна і потрібно.
- Якщо побачите дивного лоха в подертому лахмітті, брудного, із зеленим ірокезом і полтарушкою піваса- знайте, це панк. Битися любить, але не вміє. Можна сміливо бити.
- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці з металевими б***, страшній майці і довгим чорним волоссям - знайте, це металіст. Битися не любить, але вміє. Краще не чіпати!
- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці, камуфляжних штанах, армійських черевиках і лисого - знайте, це скінхед. Битися любить і вміє, до таких краще не підходити!
- А якщо, йдучи лісом, побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою на обличчі, з торбою, гітарою за спиною і палицею в руках - це рольовик . І не дай вам бог, сцуко, переплутати його з хіпі!!!

Там, де ти це знайшов, там внизу перший же комент: «сторічний боян»

Першою ознакою старості є несмішні бояністо-застарілі шутєйки-петросянчики. Флайман їх пише років з 40…
Hotab
 
Повідомлень: 16503
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 12:04

Молодець, хотабе, що захищаєте Троєщину!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 19:33

Investor_K,
У меня для Вас плохая новость.
Вас превзошли в лаконичности: viewtopic.php?p=5893855&sid=6ac857352343aae8c6a6e386e850dd08#p5893855
😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8901
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21653 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 04:18

  Сибарит написав:Investor_K,
У меня для Вас плохая новость.
Вас превзошли в лаконичности: viewtopic.php?p=5893855&sid=6ac857352343aae8c6a6e386e850dd08#p5893855
😁

Це обре, що є послідовники. Але мають памятати, хто був першим і хто іх вождь
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 04:30

Я взагалі за те, щоб було менше слів. Має бути так. Тільки я подумав, що спина чешеться, а хотаб вже біжить до мене, щоб почухати спинку великому Інвестору Бо він - людина не слова, а діла!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 09:00

  Investor_K написав:Я взагалі за те, щоб було менше слів. Має бути так. Тільки я подумав, що спина чешеться, а хотаб вже біжить до мене, щоб почухати спинку великому Інвестору Бо він - людина не слова, а діла!

щось у вас бурхлива фантазія. бійтеся своїх бажань, а то буде:
- я же хотів хотаб
- я же хотів спину
- я же хотів почухати
:lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9949
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3600)
29.09.2025 08:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.