Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:56
Баня хотаба
Хотабе, з метою забезпечення вашоі послідовної та непрервноі участі у форумі у разі бані вас та вашоі проксі fox767676 вам необхідно завести ще одну проксі обліківку. Назвіть плз іі Слава Великому Інвестору.
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:40
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:42
Investor_K
Тов.Панда(он же Грейт Инвестор у Троещщыну) есть несколтко вопросов.
Возможно придётся спросить и в личке.
Вы открыты для общения с приумножителем вашего благосостояния(в скором будущем)?
Додано: Вів 30 вер, 2025 23:32
Схоже, що шаман і барабашов шукають один одного.У кожного з них є те, що потрібно іншому. Мені це не цікаво. Мені до вподоби вірші про Киів
