За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:56
Хотабе, з метою забезпечення вашоі послідовної та непрервноі участі у форумі у разі бані вас та вашоі проксі fox767676 вам необхідно завести ще одну проксі обліківку. Назвіть плз іі Слава Великому Інвестору.
Investor_K
Повідомлень: 10801
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 18:12
Альтернативний нік -
Glory to Great Investor_K
Investor_K
Повідомлень: 10801
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:40
Investor_K написав:
Альтернативний нік -
Glory to Great Investor_K
Glory Hole Investor_K
Shaman
Повідомлень: 9949
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 1656 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:42
Investor_K
Тов.Панда(он же Грейт Инвестор у Троещщыну) есть несколтко вопросов.
Возможно придётся спросить и в личке.
Вы открыты для общения с приумножителем вашего благосостояния(в скором будущем)?
барабашов
Повідомлень: 5384
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 23:32
Схоже, що шаман і барабашов шукають один одного.У кожного з них є те, що потрібно іншому. Мені це не цікаво. Мені до вподоби вірші про Киів
Investor_K
Повідомлень: 10801
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 жов, 2025 00:31
Hotab написав:fox767676
Униленький він.
Як для міфологічного діда 70+ норм, але ж то легенда.
І якщо там 40-50р, чи не приведи боже 30р , то ніачом.
Йому нема і 50 ... Наслідки хронічних стресів та зубожіння
fox767676
Повідомлень: 4349
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 188 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 жов, 2025 00:34
Investor_K написав: fox767676 написав:
Які причини ? Що можно зробити, чим допомогти?
Почешіть старенькому спинку. Безкоштовно.
Дідусь, я вам пришлю льодяиків, може попустить
fox767676
Повідомлень: 4349
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 188 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 жов, 2025 01:23
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.
Это уже ворчание
Сейчас просто бездарностям пробиться легче, поэтому найти что-то стоящее труднее.
Мені цей кліп також подобається. Хоча Сара та Антоніо краще цю пісню виконали
Тов.Глори Инвестор!
Шо там за Сара и тов.Антонио?
Это итальянцы с Ашдода или просто старые одесситы?
Прошу выложить информацию и лучше с песней про оперу(-ов)
барабашов
Повідомлень: 5384
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
Профіль
