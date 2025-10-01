RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:56

Баня хотаба

Хотабе, з метою забезпечення вашоі послідовної та непрервноі участі у форумі у разі бані вас та вашоі проксі fox767676 вам необхідно завести ще одну проксі обліківку. Назвіть плз іі Слава Великому Інвестору.
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:12

Альтернативний нік -
Glory to Great Investor_K
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:40

  Investor_K написав:Альтернативний нік -
Glory to Great Investor_K

Glory Hole Investor_K :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:42

Investor_K
Тов.Панда(он же Грейт Инвестор у Троещщыну) есть несколтко вопросов.
Возможно придётся спросить и в личке.
Вы открыты для общения с приумножителем вашего благосостояния(в скором будущем)?
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 23:32

Схоже, що шаман і барабашов шукають один одного.У кожного з них є те, що потрібно іншому. Мені це не цікаво. Мені до вподоби вірші про Киів
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 00:31

  Hotab написав:fox767676
Униленький він.
Як для міфологічного діда 70+ норм, але ж то легенда.
І якщо там 40-50р, чи не приведи боже 30р , то ніачом.




Йому нема і 50 ... Наслідки хронічних стресів та зубожіння
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 00:34

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:Які причини ? Що можно зробити, чим допомогти?


Почешіть старенькому спинку. Безкоштовно.


Дідусь, я вам пришлю льодяиків, може попустить

fox767676
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 01:23

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.

Это уже ворчание :)
Сейчас просто бездарностям пробиться легче, поэтому найти что-то стоящее труднее.

Мені цей кліп також подобається. Хоча Сара та Антоніо краще цю пісню виконали

Тов.Глори Инвестор!
Шо там за Сара и тов.Антонио?
Это итальянцы с Ашдода или просто старые одесситы?
Прошу выложить информацию и лучше с песней про оперу(-ов)
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:16

Барабашов, може ви ще й Хуліо не знаєте?
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:13

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Здається топік не виправдав надій. Заходять сюди лише насипати тумаків притрушеному.
