RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:19

  Hotab написав:Здається топік не виправдав надій. Заходять сюди лише насипати тумаків притрушеному.

Що ви вживаєте, що вам усе здається?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10805
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:33


Що ви вживаєте



Навіщо вам. У вас власного примітивізму , і без додаткових стимуляторів, нема нестачі
Hotab
 
Повідомлень: 16529
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:31

  Investor_K написав:Барабашов, може ви ще й Хуліо не знаєте?

Знаю его сына и невестку Аньку, которой бы сам хотел в своё время шото помять.
Но перейдём к Антохе и тёте Саре.
Шо там они такое грандиозное и лучше Карузо поют?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5390
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 07:33

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10805
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:03

  Investor_K написав:Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?

Мабуть, для хлопців це занадто складне інтелектуальне запитання
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10805
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3619)
02.10.2025 18:26
Ринок ОВДП (9816)
02.10.2025 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.