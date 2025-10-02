Що ви вживаєте, що вам усе здається?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:19
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:33
Навіщо вам. У вас власного примітивізму , і без додаткових стимуляторів, нема нестачі
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:31
Додано: Чет 02 жов, 2025 07:33
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Додано: Чет 02 жов, 2025 18:03
Додано: Чет 02 жов, 2025 21:14
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
А какая ж блдь удалила мой высокоинтеллектуальный ответ Вам на трепещущий в норвежской тайге(где панды едят кедровые орешки) вопрос?
Додано: Чет 02 жов, 2025 21:44
