Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:19

  Hotab написав:Здається топік не виправдав надій. Заходять сюди лише насипати тумаків притрушеному.

Що ви вживаєте, що вам усе здається?
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:33


Що ви вживаєте



Навіщо вам. У вас власного примітивізму , і без додаткових стимуляторів, нема нестачі
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:31

  Investor_K написав:Барабашов, може ви ще й Хуліо не знаєте?

Знаю его сына и невестку Аньку, которой бы сам хотел в своё время шото помять.
Но перейдём к Антохе и тёте Саре.
Шо там они такое грандиозное и лучше Карузо поют?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 07:33

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:03

  Investor_K написав:Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?

Мабуть, для хлопців це занадто складне інтелектуальне запитання
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 21:44

барабашов

Ви знаєте, я підтримую ваше намагання до високо інтелектуального спілкування
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 07:57

Сенс життя

  Investor_K написав:Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?


Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 08:37

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?


Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан

Деяким форумчанам більш комфортно обливати один одного брудом ніж шукати відповідь на складні інтелектуальні запитання.
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 15:44

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?

Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁

Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан

Деяким форумчанам більш комфортно обливати один одного брудом ніж шукати відповідь на складні інтелектуальні запитання.
Сибарит
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 15:45

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?


Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан

Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁
Сибарит
