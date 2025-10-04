|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:19
Hotab написав:
Здається топік не виправдав надій. Заходять сюди лише насипати тумаків притрушеному.
Що ви вживаєте, що вам усе здається?
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:33
Що ви вживаєте
Навіщо вам. У вас власного примітивізму , і без додаткових стимуляторів, нема нестачі
3
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:31
Investor_K написав:
Барабашов, може ви ще й Хуліо не знаєте?
Знаю его сына и невестку Аньку, которой бы сам хотел в своё время шото помять.
Но перейдём к Антохе и тёте Саре.
Шо там они такое грандиозное и лучше Карузо поют?
Додано: Чет 02 жов, 2025 07:33
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Додано: Чет 02 жов, 2025 18:03
Investor_K написав:
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Мабуть, для хлопців це занадто складне інтелектуальне запитання
Додано: Чет 02 жов, 2025 21:44
барабашов
Ви знаєте, я підтримую ваше намагання до високо інтелектуального спілкування
Додано: П'ят 03 жов, 2025 07:57
Investor_K написав:
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан
Додано: Суб 04 жов, 2025 08:37
Investor_K написав: Investor_K написав:
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан
Деяким форумчанам більш комфортно обливати один одного брудом ніж шукати відповідь на складні інтелектуальні запитання.
Додано: Суб 04 жов, 2025 15:44
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁
Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан
Деяким форумчанам більш комфортно обливати один одного брудом ніж шукати відповідь на складні інтелектуальні запитання.
Додано: Суб 04 жов, 2025 15:45
Сибарит написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан
Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁
