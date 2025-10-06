[/quote]
Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁[/quote]
Джерело знань?
Джерелом знань може бути різні носіі. Люди, книги, соціальні платформи, власний рлзум тощо
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 04 жов, 2025 17:57
[/quote]
Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁[/quote]
Джерело знань?
Джерелом знань може бути різні носіі. Люди, книги, соціальні платформи, власний рлзум тощо
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:12
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 05 жов, 2025 21:28
Давайте разом
Зробимо цю гілку місцем дружніх творчих та інтелектуальних спілкувань
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:10
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:50
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:44
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Бандэрас и петь ещё умеет?
Я думал только молодых Салм(ну и Сар до спыску) дрючить
Как он в "Отчаянном" красиво отодрал!
Найробским и хартумским жиголо учиться и ещё раз(на выкорыстаннойНадеГавченке) учиться
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|