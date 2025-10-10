За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 08 жов, 2025 06:06
Investor_K написав:
???
За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
Додано: Сер 08 жов, 2025 09:44
За потужний контент
Додано: Сер 08 жов, 2025 10:11
Investor_K написав:
???
За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
цой подавився мацой від айзеншпіса
а ось ваші пісні споконвічні гімни протесту молоді
Додано: Сер 08 жов, 2025 13:53
Investor_K написав:
???
За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
І це, до речі, не перше відкриття у цій гілці. Мінімум, друге. Те, що люди з звичайним інтелектом обговорювали десятиріччями
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:17
Investor_K написав:
???
За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
І це, до речі, не перше відкриття у цій гілці. Мінімум, друге. Те, що люди з звичайним інтелектом обговорювали десятиріччями
Ось чому ця тема викликає інтерес не лише в Україні, але й за кордоном. Я впевнений, що є перегляди та дописи не лише з нашої країни, але й іноземних країн. Люди тягнуться до світлого, до знань.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:50
Як жити?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:07
Investor_K написав:
Як жити?
Выезжать з країни мрій треба
Негайно
А що на Троє зараз такий колапс?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:06
восточная мудрость:
Если в кране нет воды Значит выпил инвестор_к
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:44
барабашов написав:
Як жити?
Выезжать з країни мрій треба
Негайно
А що на Троє зараз такий колапс?
А 5 квартир куди?
Ні світла, ні води
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:52
Investor_K написав: барабашов написав:
Як жити?
Выезжать з країни мрій треба
Негайно
А що на Троє зараз такий колапс?
А 5 квартир куди?
Ні світла, ні води
В вашем возрасте пора бы уже в другое место инвестировать
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6:19-21).
