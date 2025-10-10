|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:09
fox767676 написав: Investor_K"[quote="5897340:барабашов[quote="5897336:Investor_K написав:
Як жити?quote
Выезжать з країни мрій треба
Негайно
А що на Троє зараз такий колапс?
А 5 квартир куди?
Ні світла, ні води
В вашем возрасте пора бы уже в другое место инвестировать
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6:19-21).[/quote]
Хотабе, чому ви весь час намагаєтесь мене відправити у тривалу подорож? Де я стільки грошей візьму на кругосвєтку?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:26
Investor_K написав:
Инвестор_Колбаска не при***, а благодарите за мудрость
раз своей пока не накопили
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 10 жов, 2025 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:31
fox767676 написав: Investor_K написав:
Инвестор_Колбаска не при***, а блогадорите за мудрость
раз своей пока не накопили
Це рефлекція на яке повідомлення, хотабе?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:33
слово "блогадорите" - это такой неологизм от слова "блог", если что ))
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:36
fox767676 написав:
слово "блогадорите" - это такой неологизм от слова "блог", если что ))
Від вас і не такі неологізми можна почути. Ви людина багатогранна та талановите.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:36
Investor_K написав: fox767676 написав: Investor_K написав:
Инвестор_Колбаска не при***, а блогадорите за мудрость
раз своей пока не накопили
Це рефлекція на яке повідомлення, хотабе?
Колбаска, не зови тщетно, хотаба , он не прийде, не спасет, дланью своей не накроет
Осталась ты одна на поругание и привселюдную порку
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:42
fox767676 написав:
Колбаска
Барабашов швидше свинячий окорочок.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:44
fox767676 написав:
не зови тщетно, хотаба , он не прийде, не спасет, дланью своей не накроет
Лікується у венеролога після африканського турне? Ото ще лузер...
