За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:09

  fox767676 написав:
  Investor_K"[quote="5897340:барабашов[quote="5897336:Investor_K написав:Як жити?quote
Выезжать з країни мрій треба
Негайно
А що на Троє зараз такий колапс?

А 5 квартир куди?
Ні світла, ні води

В вашем возрасте пора бы уже в другое место инвестировать
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6:19-21).[/quote]

Хотабе, чому ви весь час намагаєтесь мене відправити у тривалу подорож? Де я стільки грошей візьму на кругосвєтку?
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:26

  Investor_K написав:...

Инвестор_Колбаска не при***, а благодарите за мудрость
раз своей пока не накопили
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 10 жов, 2025 12:31, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:31

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:...

Инвестор_Колбаска не при***, а блогадорите за мудрость
раз своей пока не накопили

Це рефлекція на яке повідомлення, хотабе?
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:33

слово "блогадорите" - это такой неологизм от слова "блог", если что ))
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:36

  fox767676 написав:слово "блогадорите" - это такой неологизм от слова "блог", если что ))

Від вас і не такі неологізми можна почути. Ви людина багатогранна та талановите.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:36

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:
  Investor_K написав:...

Инвестор_Колбаска не при***, а блогадорите за мудрость
раз своей пока не накопили

Це рефлекція на яке повідомлення, хотабе?


Колбаска, не зови тщетно, хотаба , он не прийде, не спасет, дланью своей не накроет
Осталась ты одна на поругание и привселюдную порку
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:42

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  fox767676 написав:Колбаска

Барабашов швидше свинячий окорочок.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:44

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  fox767676 написав:не зови тщетно, хотаба , он не прийде, не спасет, дланью своей не накроет


Лікується у венеролога після африканського турне? Ото ще лузер...
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:00

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Почему за справедливые высказывания банят Франта?
Ведь можно в некоторых местах его постов просто подчеркнуть что он неправ и наше будущее большое и светлое и масло 2026-27-28-... будет всё жирнее и жирнее.


Тому що він консерва. Свиняча ЖИРНА консерва. Все жирніше та жирніше. Як і ви.


Від Матвія 5:43-45 UMT «Ви чули, що сказано: „Люби ближнього свого і ненавидь ворога”. Та кажу Я вам: „Любіть ворогів своїх, моліться за тих, хто переслідує вас, щоб ви могли стати дітьми вашого Отця Небесного. Він примушує сонце сходити для злих і добрих й посилає дощ на праведних і неправедних.
fox767676
