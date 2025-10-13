RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
  #
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 16:25

  Investor_K написав:
  Shaman написав:в такі буремні часи, та й не в буремні - ключове слово - диверсифікація...

Валюта - скринька.
Гривня - депо.
Пропорції?

крипта ж!
flyman
Повідомлень: 41143
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:09

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Shaman написав:в такі буремні часи, та й не в буремні - ключове слово - диверсифікація...

Валюта - скринька.
Гривня - депо.
Пропорції?

крипта ж!

Я не вірю в крипту. Мені треба щоб можна було матеріальне і в руках потримати. Або ж маркеті сплатити карткою
Investor_K
Повідомлень: 10837
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:43

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

У меня есть для вас персональный золотой биткоин в килограмм веса с именной росписью на нём от Маска и Гейтса с Тайсоном.
Могу продать ниже рынка.
Потом спасибо скажете.
Когда он как рванёт!
барабашов
Повідомлень: 5438
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:57

  барабашов написав:У меня есть для вас персональный золотой биткоин в килограмм веса с именной росписью на нём от Маска и Гейтса с Тайсоном.
Могу продать ниже рынка.
Потом спасибо скажете.
Когда он как рванёт!

Тайсов Микола чи Федір?
Investor_K
Повідомлень: 10837
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
  #
