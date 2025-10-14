|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:25
Investor_K написав: Shaman написав:
в такі буремні часи, та й не в буремні - ключове слово - диверсифікація...
Валюта - скринька.
Гривня - депо.
Пропорції?
крипта ж!
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:09
flyman написав: Investor_K написав: Shaman написав:
в такі буремні часи, та й не в буремні - ключове слово - диверсифікація...
Валюта - скринька.
Гривня - депо.
Пропорції?
крипта ж!
Я не вірю в крипту. Мені треба щоб можна було матеріальне і в руках потримати. Або ж маркеті сплатити карткою
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:43
У меня есть для вас персональный золотой биткоин в килограмм веса с именной росписью на нём от Маска и Гейтса с Тайсоном.
Могу продать ниже рынка.
Потом спасибо скажете.
Когда он как рванёт!
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:57
барабашов написав:
У меня есть для вас персональный золотой биткоин в килограмм веса с именной росписью на нём от Маска и Гейтса с Тайсоном.
Могу продать ниже рынка.
Потом спасибо скажете.
Когда он как рванёт!
Тайсон Микола чи Федір?
Додано: Пон 13 жов, 2025 21:02
Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?
Додано: Вів 14 жов, 2025 05:11
барабашов написав:
Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?
Ні. До вас немає довіри
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:57
барабашов написав:
Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?
Можна пруф? Може, я помиляюся?
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:44
Investor_K написав: барабашов написав:
Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?
Можна пруф? Може, я помиляюся?
Нема пруфу - нема довіри. Все по чесному, друже барабашов!
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:19
Какой пруф?
Только сегодня видел "стрелку" молодых бородатых(под чурок с гор вокруг Терека) инвесторов-спортсменов-инвалидов у нас на К.Маркса с участием гелика 464го с номерами 0005, очевидно связанную с покупкой пары биткоинов "в натуре" за сумку "синего нала"(в руках одного из молодых дарований) и наверно с портретоми Саддама Хусейна вместо Бени.Ф.
