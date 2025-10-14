RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 16:25

  Investor_K написав:
  Shaman написав:в такі буремні часи, та й не в буремні - ключове слово - диверсифікація...

Валюта - скринька.
Гривня - депо.
Пропорції?

крипта ж!
flyman
Повідомлень: 41144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:09

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Shaman написав:в такі буремні часи, та й не в буремні - ключове слово - диверсифікація...

Валюта - скринька.
Гривня - депо.
Пропорції?

крипта ж!

Я не вірю в крипту. Мені треба щоб можна було матеріальне і в руках потримати. Або ж маркеті сплатити карткою
Investor_K
Повідомлень: 10839
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:43

У меня есть для вас персональный золотой биткоин в килограмм веса с именной росписью на нём от Маска и Гейтса с Тайсоном.
Могу продать ниже рынка.
Потом спасибо скажете.
Когда он как рванёт!
барабашов
Повідомлень: 5448
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:57

  барабашов написав:У меня есть для вас персональный золотой биткоин в килограмм веса с именной росписью на нём от Маска и Гейтса с Тайсоном.
Могу продать ниже рынка.
Потом спасибо скажете.
Когда он как рванёт!

Тайсон Микола чи Федір?
Investor_K
Повідомлень: 10839
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 21:02

Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?
барабашов
Повідомлень: 5448
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 05:11

  барабашов написав:Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?

Ні. До вас немає довіри
Investor_K
Повідомлень: 10839
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:57

  барабашов написав:Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?

Можна пруф? Може, я помиляюся?
Investor_K
Повідомлень: 10839
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:44

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?

Можна пруф? Може, я помиляюся?

Нема пруфу - нема довіри. Все по чесному, друже барабашов!
Investor_K
Повідомлень: 10839
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:19

Какой пруф?
Только сегодня видел "стрелку" молодых бородатых(под чурок с гор вокруг Терека) инвесторов-спортсменов-инвалидов у нас на К.Маркса с участием гелика 464го с номерами 0005, очевидно связанную с покупкой пары биткоинов "в натуре" за сумку "синего нала"(в руках одного из молодых дарований) и наверно с портретоми Саддама Хусейна вместо Бени.Ф.
барабашов
Повідомлень: 5448
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
