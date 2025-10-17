"его имя слишком известно" (с) тому він проходить під різними псевдонімами - шуба, кабанчик
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 16 жов, 2025 17:32
Додано: Чет 16 жов, 2025 19:18
Мені різні люди радили подивитися інтервʼю Невзорова дудю. Сьогодні послухав і частково подивився. Декілька цікавих моментів було. А в цілому не вразило. А як вам, шановні?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:27
ви вирішили й тут політичні батли влаштувати?
щоб відповісти, треба його подивитись. колись дивився Невзорова, але з якогось моменту він повторюється - тому зараз - вже ні...
|