За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 16 жов, 2025 17:32
Investor_K написав: Shaman написав:
наш хутряний боров напевне не знаю. гадаю навпаки, залюбки приміряв би
Це ще хто?
"его имя слишком известно" (с) тому він проходить під різними псевдонімами - шуба, кабанчик
Shaman
Додано: Чет 16 жов, 2025 19:18
Мені різні люди радили подивитися інтервʼю Невзорова дудю. Сьогодні послухав і частково подивився. Декілька цікавих моментів було. А в цілому не вразило. А як вам, шановні?
Investor_K
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:27
Investor_K написав:
Мені різні люди радили подивитися інтервʼю Невзорова дудю. Сьогодні послухав і частково подивився. Декілька цікавих моментів було. А в цілому не вразило. А як вам, шановні?
ви вирішили й тут політичні батли влаштувати?
щоб відповісти, треба його подивитись. колись дивився Невзорова, але з якогось моменту він повторюється - тому зараз - вже ні...
Shaman
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:22
Shaman
ви вирішили й тут політичні батли влаштувати
Ні, сам з собою бубонить щось під ніс.
Hotab
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:23
Shaman написав: Investor_K написав:
Мені різні люди радили подивитися інтервʼю Невзорова дудю. Сьогодні послухав і частково подивився. Декілька цікавих моментів було. А в цілому не вразило. А як вам, шановні?
ви вирішили й тут політичні батли влаштувати?
щоб відповісти, треба його подивитись. колись дивився Невзорова, але з якогось моменту він повторюється - тому зараз - вже ні...
І я от не розумію. Чому такий нецікавий матеріал набрав мільйони переглядів, а гілка Великого Інвестора ще й до 200000 не дотягує?
Investor_K
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:26
Hotab написав:Shaman
ви вирішили й тут політичні батли влаштувати
Ні, сам з собою бубонить щось під ніс.
Привіт, хотабе! Я просив шановних форумчан дати фідбек щодо інтервю. Але нешановні також можуть долучитися
Investor_K
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:26
Investor_K
ще й до 200000 не дотягує
І ті заходять глянути, ще не повністю кукушка протікла? 😅
просив шановних форумчан
Як результат?
Hotab
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:28
Процес триває.
Investor_K
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:29
У процесі
Investor_K
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:42
Investor_K написав:
У процесі
Рабинович работает в Кремле - он сидит на Спасской башне и
смотрит вдаль, чтобы своевременно сигнализировать о приближении
коммунизма. Его пытаются переманить американцы - пусть
предупреждает о приближении экономических кризисов.
- Нет, - говорит Рабинович, - мне нужна постоянная работа.
Hotab
