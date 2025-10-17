RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:32

  Investor_K написав:
  Shaman написав:наш хутряний боров напевне не знаю. гадаю навпаки, залюбки приміряв би

Це ще хто?

"его имя слишком известно" (с) тому він проходить під різними псевдонімами - шуба, кабанчик :lol:
Мені різні люди радили подивитися інтервʼю Невзорова дудю. Сьогодні послухав і частково подивився. Декілька цікавих моментів було. А в цілому не вразило. А як вам, шановні?
  Investor_K написав:Мені різні люди радили подивитися інтервʼю Невзорова дудю. Сьогодні послухав і частково подивився. Декілька цікавих моментів було. А в цілому не вразило. А як вам, шановні?

ви вирішили й тут політичні батли влаштувати? :D

щоб відповісти, треба його подивитись. колись дивився Невзорова, але з якогось моменту він повторюється - тому зараз - вже ні...
Shaman

ви вирішили й тут політичні батли влаштувати


Ні, сам з собою бубонить щось під ніс.
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Мені різні люди радили подивитися інтервʼю Невзорова дудю. Сьогодні послухав і частково подивився. Декілька цікавих моментів було. А в цілому не вразило. А як вам, шановні?

ви вирішили й тут політичні батли влаштувати? :D

щоб відповісти, треба його подивитись. колись дивився Невзорова, але з якогось моменту він повторюється - тому зараз - вже ні...

І я от не розумію. Чому такий нецікавий матеріал набрав мільйони переглядів, а гілка Великого Інвестора ще й до 200000 не дотягує?
  Hotab написав:Shaman

ви вирішили й тут політичні батли влаштувати


Ні, сам з собою бубонить щось під ніс.

Привіт, хотабе! Я просив шановних форумчан дати фідбек щодо інтервю. Але нешановні також можуть долучитися
Investor_K

ще й до 200000 не дотягує


І ті заходять глянути, ще не повністю кукушка протікла? 😅

просив шановних форумчан


Як результат?
Процес триває.
У процесі
  Investor_K написав:У процесі

Рабинович работает в Кремле - он сидит на Спасской башне и
смотрит вдаль, чтобы своевременно сигнализировать о приближении
коммунизма. Его пытаются переманить американцы - пусть
предупреждает о приближении экономических кризисов.
- Нет, - говорит Рабинович, - мне нужна постоянная работа.
