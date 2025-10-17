RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:21

  Hotab написав:
  Investor_K написав:У процесі

Рабинович работает в Кремле - он сидит на Спасской башне и
смотрит вдаль, чтобы своевременно сигнализировать о приближении
коммунизма. Его пытаются переманить американцы - пусть
предупреждает о приближении экономических кризисов.
- Нет, - говорит Рабинович, - мне нужна постоянная работа.

Так. Іноді орієнтація на процес, а не на результат, є стратегічно більш правильним
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:39

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:У процесі

Рабинович работает в Кремле - он сидит на Спасской башне и
смотрит вдаль, чтобы своевременно сигнализировать о приближении
коммунизма. Его пытаются переманить американцы - пусть
предупреждает о приближении экономических кризисов.
- Нет, - говорит Рабинович, - мне нужна постоянная работа.

Так. Іноді орієнтація на процес, а не на результат, є стратегічно більш правильним

Мудрость проститутки
anduzenko
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:01

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Андюженко
Аргументуй плз свій висер
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:13

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Усі дівчата працюють заради грошей. Ім процес до лампочки. Тому твердження андюженко настільки ж маргінальне як і сам учасник. Це, до речі, чий проксі?
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:22

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Ви б може змусили своїх квартирантів (ясна справа заохотивши грошима, наприклад знижкою на проживання) зареєструватись і писати про вас щось гарне?? Бо щось ну зовсім контент не відповідає назві топіку. 😅
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:11

  Hotab написав:Ви б може змусили своїх квартирантів (ясна справа заохотивши грошима, наприклад знижкою на проживання) зареєструватись і писати про вас щось гарне?? Бо щось ну зовсім контент не відповідає назві топіку. 😅

Друже, це еволюційний процес.

P.S. Ви не в курсі, чий андюженко проксі ? Він дуже вдало для вас зробив допис не по темі. Раніше таке робив лис1313. А ще раніше ви самі. То чий це проксі?
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:13

  Hotab написав:Ви б може змусили своїх квартирантів (ясна справа заохотивши грошима, наприклад знижкою на проживання) зареєструватись і писати про вас щось гарне?? Бо щось ну зовсім контент не відповідає назві топіку. 😅

Менее резким повышением
  Investor_K написав:Усі дівчата працюють заради грошей. Ім процес до лампочки. Тому твердження андюженко настільки ж маргінальне як і сам учасник. Це, до речі, чий проксі?

Я вас похвалил, наоборот
anduzenko
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:14

Investor_K
Ви так скоро протічете, ганяючись за чорною кішкою в темній кімнаті, тим більше що кішки там нема.
Але вам все одно робити більше нічого, гроші від квартирантів самі падають, то чому б ні, шукайте.
Hotab
 
Повідомлень: 16768
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:23

  Hotab написав:Investor_K
Ви так скоро протічете, ганяючись за чорною кішкою в темній кімнаті, тим більше що кішки там нема.
Але вам все одно робити більше нічого, гроші від квартирантів самі падають, то чому б ні, шукайте.

Що значить протічете? Поділіться плз своім досвідом.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:31

  anduzenko написав:
  Hotab написав:Ви б може змусили своїх квартирантів (ясна справа заохотивши грошима, наприклад знижкою на проживання) зареєструватись і писати про вас щось гарне?? Бо щось ну зовсім контент не відповідає назві топіку. 😅

Менее резким повышением
  Investor_K написав:Усі дівчата працюють заради грошей. Ім процес до лампочки. Тому твердження андюженко настільки ж маргінальне як і сам учасник. Це, до речі, чий проксі?

Я вас похвалил, наоборот

Передавайте привіт господарю. Я до хотаба завжди гарно відносився. Він розумна людина.
Investor_K
