За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:21
Hotab написав:
У процесі
Рабинович работает в Кремле - он сидит на Спасской башне и
смотрит вдаль, чтобы своевременно сигнализировать о приближении
коммунизма. Его пытаются переманить американцы - пусть
предупреждает о приближении экономических кризисов.
- Нет, - говорит Рабинович, - мне нужна постоянная работа.
Так. Іноді орієнтація на процес, а не на результат, є стратегічно більш правильним
Investor_K
Повідомлень: 10857
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:39
У процесі
Так. Іноді орієнтація на процес, а не на результат, є стратегічно більш правильним
Мудрость проститутки
anduzenko
Повідомлень: 303
З нами з: 18.10.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 32 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:01
Андюженко
Аргументуй плз свій висер
Investor_K
Повідомлень: 10857
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:13
Усі дівчата працюють заради грошей. Ім процес до лампочки. Тому твердження андюженко настільки ж маргінальне як і сам учасник. Це, до речі, чий проксі?
Investor_K
Повідомлень: 10857
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:22
Ви б може змусили своїх квартирантів (ясна справа заохотивши грошима, наприклад знижкою на проживання) зареєструватись і писати про вас щось гарне?? Бо щось ну зовсім контент не відповідає назві топіку. 😅
Hotab
Повідомлень: 16768
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:11
Ви б може змусили своїх квартирантів (ясна справа заохотивши грошима, наприклад знижкою на проживання) зареєструватись і писати про вас щось гарне?? Бо щось ну зовсім контент не відповідає назві топіку. 😅
Друже, це еволюційний процес.
P.S. Ви не в курсі, чий андюженко проксі ? Він дуже вдало для вас зробив допис не по темі. Раніше таке робив лис1313. А ще раніше ви самі. То чий це проксі?
Investor_K
Повідомлень: 10857
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:13
зареєструватись і писати про вас щось гарне?? Бо щось ну зовсім контент не відповідає назві топіку. 😅
) зареєструватись і писати про вас щось гарне?? Бо щось ну зовсім контент не відповідає назві топіку. 😅
Усі дівчата працюють заради грошей. Ім процес до лампочки. Тому твердження андюженко настільки ж маргінальне як і сам учасник. Це, до речі, чий проксі?
Я вас похвалил, наоборот
anduzenko
Повідомлень: 303
З нами з: 18.10.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 32 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:14
Investor_K
Ви так скоро протічете, ганяючись за чорною кішкою в темній кімнаті, тим більше що кішки там нема.
Але вам все одно робити більше нічого, гроші від квартирантів самі падають, то чому б ні, шукайте.
Hotab
Повідомлень: 16768
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:23
Ви так скоро протічете, ганяючись за чорною кішкою в темній кімнаті, тим більше що кішки там нема.
Але вам все одно робити більше нічого, гроші від квартирантів самі падають, то чому б ні, шукайте.
Що значить протічете? Поділіться плз своім досвідом.
Investor_K
Повідомлень: 10857
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:31
Усі дівчата працюють заради грошей. Ім процес до лампочки. Тому твердження андюженко настільки ж маргінальне як і сам учасник. Це, до речі, чий проксі?
Я вас похвалил, наоборот
Передавайте привіт господарю. Я до хотаба завжди гарно відносився. Він розумна людина.
Investor_K
Повідомлень: 10857
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
