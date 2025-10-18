RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:45

Поразки хотаба

Great Investor vs Hotab 1-0
Great Investor vs Hotab and fox767676 (proxy) 2-0
Great Investor vs Hotab and anduzenko 3-0.

Хотабе, ви не втомилися весь час інтелектуально програвати разом з усіма вашими проксі Великому Інвестору?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:48

Investor_K

Хотабе, ви не втомилися


Ні.
Більше того, я радий за вас як переможця, який змагається сам з собою і завжди виграЄ.

Дякую що повідомили 3-м форумчанам, що вони брали участь в змаганнях.

Діти-аутисти легко грають в карти самі з собою почергово беручи до рук карти то одного гравця , то іншого. Завжди теж виграють
Потім вони виростають , і навіть проходять якось на форум фінанс
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:55

  Hotab написав:Investor_K

Хотабе, ви не втомилися


Ні.
Більше того, я радий за вас як переможця, який змагається сам з собою і завжди виграЄ.

Дякую що повідомили 3-м форумчанам, що вони брали участь в змаганнях.

З вами приємно мати справу. Ви вмієте гідно програвати.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:16

Новий гарний вірш

Напишу вночі і зрання викладу. Якщо шановні форумчани захочуть його покращити Welcome. Це все буде завтра. Завтра. Слідкуйте за гілкою
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 07:50

Києву та киянам

Місто Киів це найкраще місто на Землі
Воно ніби намальоване крейдою на стіні
Намальовані бульвари річки та мости
Різнокольорові всюди є банти
Це місто прокидаючись дивиться в хмари
Десь там зовсім нещодавно ховались вороги
А тепер підривають крилами птахи
І кудись спливає білий пароплав
Це місто не схоже ні на що навкруги
Усміхається перехожий і за 5 хвилин
Допомагаючи людині піклуватись про таарин
Розпускаються фонтани прямо на небеса
Я не знаю де ще на цьому світі є така ж весна
Я мабуть відпущу попутний вітер і залишусь назавжди
Сині тротуари сині квіти
Блакитно-жовті трамваї та рожеві сни
Він неначе намальований крейдою на стіні
Місто Киів це найкраще місто найкраще місто на Землі!
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 17:57

якщо можете не писати - не пишіть (c) Толстой

Слабенько, інвестор_Колбаска
На рівні 3-г класу троєщинської школи
В нас трійочники краще писали
Потужний та рішучий дизлайк
не пишіть більше нічого складнішого за "дешевше буде?", не ваше
експеримент failed
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 18:48

  fox767676 написав:Слабенько, інвестор_Колбаска
На рівні 3-г класу троєщинської школи
В нас трійочники краще писали
Потужний та рішучий дизлайк
не пишіть більше нічого складнішого за "дешевше буде?", не ваше
експеримент failed

Від такоі людини як хотаб це все звучить як похвала найвищого гатунку. Дякую. Заспівати як і раніше слабО?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 19:36

Дешеві фокуси більше не справляють враження

Ковбаска, ваші трюки переконати світ та самого себе,що може зневажати лише тільки Хотаб - гімна варті
Час дешевих фокусів минув
Я дуже здивуюся, якщо ви знайдете хоч когось здатного на реальну, а не уявну похвалу у ваш бік.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 19:47

fox767676
А чьо «ковбаска»?))
Колись був такий нік, наче))
Це та сама creature?))
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 19:53

Hotab

"К" це Ковбаска
про шо ще може думати усіма покинутий і все просравший біологічний дідусь на Троєщині, зі словниковим запасом школяра перших класів?
Але хай сам Інвестор_Ковбаска, зніме забрало та роззброїться перед форумом.
Це буде мабуть першим мужнім вчинком у його житті
