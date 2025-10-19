RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:46

  fox767676 написав:Hotab

"К" це Ковбаска
про шо ще може думати усіма покинутий і все просравший біологічний дідусь на Троєщині, зі словниковим запасом школяра перших класів?
Але хай сам Інвестор_Ковбаска, зніме забрало та роззброїться перед форумом.
Це буде мабуть першим мужнім вчинком у його житті

Наразі я думаю аби встигнути на наступний рейс зі Стамбула. Там мало часу між рейсами а бігати я старий. А ви пийте яйця, тренуйте горло. Якщо не заспіваєте, то може для вншого пригодиться
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:54

Investor_K
Там вайкікі дешевий в зоні дьюті-фрі. Значно дешевший чим в РАЙОН на Трої.,.
Я у них зазвичай шкарпетки і труселя беру. Але останнім часом якість впала, треба щось інше. Може до Кельвін Кляйн повернутись, га, дідусю? Ти під поясом з собачої шерсті що носиш?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:02

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

щось не схоже щоб дідусь був західніше Києва хоча б тиждень
бо його нерозбірлива маячня дуже схожа на результат хронічного недосипу, що спричинив дегенеративні процеси у головному мозку
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:04

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Це вже повтор. Не тикай мені, сволото

о, ви на правильному шляху до самобану
вам би тиждень-другий подалі від форуму та, по можливості, від обстрілів, то можливо хоча б частково відновили когнітивні функції, і зробили б крок від прірви
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:05

fox767676
Ще й хамить гидота. Ми тут з тобою єдині, хто підтримує життя в цьому склепі зі сморідом від тіла, що розкладається на липовий мед
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:10

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

схоже на ознаки деменції чи альцгеймера
фобії переслідування

потрібен бан мілосердя для порятунку старого
десь заміський пансіон у повній інформаційній тиші, тільки нагляд та догляд
зможуть врятувати людину
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:26

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:Hotab
"К" це Ковбаска
про шо ще може думати усіма покинутий і все просравший біологічний дідусь на Троєщині, зі словниковим запасом школяра перших класів?
Але хай сам Інвестор_Ковбаска, зніме забрало та роззброїться перед форумом.
Це буде мабуть першим мужнім вчинком у його житті

Наразі я думаю аби встигнути на наступний рейс зі Стамбула. Там мало часу між рейсами а бігати я старий. А ви пийте яйця, тренуйте горло. Якщо не заспіваєте, то може для вншого пригодиться

він по іншому горло тренує - поки яйця по підборіддю не стукнуть :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Вони гарні люди. Не требаина людей наговорювати
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:07

  Investor_K написав:Вони гарні люди. Не требаина людей наговорювати

усміхнений олігофрен - гарна людина?
похвальна толерантність
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:23

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Вони гарні люди. Не требаина людей наговорювати

усміхнений олігофрен - гарна людина?
похвальна толерантність


" А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?
— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил."
Господар Вельзевула
