Наразі я думаю аби встигнути на наступний рейс зі Стамбула. Там мало часу між рейсами а бігати я старий. А ви пийте яйця, тренуйте горло. Якщо не заспіваєте, то може для вншого пригодиться
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:46
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:54
Investor_K
Там вайкікі дешевий в зоні дьюті-фрі. Значно дешевший чим в РАЙОН на Трої.,.
Я у них зазвичай шкарпетки і труселя беру. Але останнім часом якість впала, треба щось інше. Може до Кельвін Кляйн повернутись, га, дідусю? Ти під поясом з собачої шерсті що носиш?
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:02
щось не схоже щоб дідусь був західніше Києва хоча б тиждень
бо його нерозбірлива маячня дуже схожа на результат хронічного недосипу, що спричинив дегенеративні процеси у головному мозку
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:04
о, ви на правильному шляху до самобану
вам би тиждень-другий подалі від форуму та, по можливості, від обстрілів, то можливо хоча б частково відновили когнітивні функції, і зробили б крок від прірви
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 18 жов, 2025 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:05
fox767676
Ще й хамить гидота. Ми тут з тобою єдині, хто підтримує життя в цьому склепі зі сморідом від тіла, що розкладається на липовий мед
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:10
схоже на ознаки деменції чи альцгеймера
фобії переслідування
потрібен бан мілосердя для порятунку старого
десь заміський пансіон у повній інформаційній тиші, тільки нагляд та догляд
зможуть врятувати людину
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:26
він по іншому горло тренує - поки яйця по підборіддю не стукнуть
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:31
Вони гарні люди. Не требаина людей наговорювати
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:23
" А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?
— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил."
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:54
Той хто допустив до трансформаторної коробки не надавши необхідний інструктаж з безпеки.
після цієї трагедії думки та висловлювання шамана стали стерильно політкоректними, жодної рефлексії, жодної критики естеблішменту
з іншого боку ніяка мобілізація не загрожує. до пори , до часу
