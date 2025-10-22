RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 13:32

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  барабашов написав:Там будет ваш обзор концерта прошедшего в Лужниках 25.05.93?


Можно попробовать, возьму на карандаш

Зображення
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 13:40

Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 13:43

  Investor_K написав:Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.

дякуємо за люб'язно наданий комунікаційний майданчик
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 13:49

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.

дякуємо за люб'язно наданий комунікаційний майданчик

You are welcome! Ми ж культурні та інтелігентні люди
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 13:50

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.

дякуємо за люб'язно наданий комунікаційний майданчик

You are welcome! Ми ж культурні та інтелігентні люди
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 14:12

Є 200000 переглядів

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.

дякуємо за люб'язно наданий комунікаційний майданчик


Сьогодні маємо нову красиву цифру. Подяку від хотаба.
Чудовий день! Піду випю місцевого напою
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 14:27

Деменція - батіг 21 століття

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Хотів вам написати в приват, щоб пояснити щодо опілок. Але ви від страху позбавили мене такоі можливості. Не бійтеся

то для вашого ж блага
тільки без глупостєй


Так ты чего хотел, болезный?
Пришлось самому инициировать переписку

Зображення
how to generate bbcode for images
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 14:30

fox767676
Так ты чего хотел, болезный?


Приходьте завтра
Він вже святкує вашу подяку. Враховуючи його слабку «фізику», це буде спати до ранку,
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 14:32

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Он уже забыл "хто це"
В "отдел памяти" бы его
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 14:36

  fox767676 написав:Он уже забыл "хто це"
В "отдел памяти" бы его

Дурачок. Ти з пунктуацією товаришуєш? Крапки і коми треба використовувати. Казнить нельзя помиловать. Таке забув?
Лайно безграмотне.
Investor_K
