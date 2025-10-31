Мене роумінг потягнув в гарний мінус. Думав, нацкешбеком покрити борг.
Додано: Сер 29 жов, 2025 11:50
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:16
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:18
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:38
Нацкешбек
Але насправді. Сьогодні вже 30.10. Серпень вже давно минув. А кешбеку все нема….
Додано: П'ят 31 жов, 2025 06:29
ШІ
Які загрози несе в собі штучний інтелект для ринку праці?
