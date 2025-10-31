RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 11:50

  Investor_K написав:Де нацкешбек за серпень?


Мене роумінг потягнув в гарний мінус. Думав, нацкешбеком покрити борг.
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:16

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Де нацкешбек за серпень?

Мене роумінг потягнув в гарний мінус. Думав, нацкешбеком покрити борг.

а я гадав, що в такої великої людини всі кешбеки налаштовані на благодійність... ;)
Shaman
Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:а я гадав, що в такої великої людини всі кешбеки налаштовані на благодійність...


Ви праві.
Благодійність стосовно оператора мобільного звязку
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:38

Нацкешбек

Але насправді. Сьогодні вже 30.10. Серпень вже давно минув. А кешбеку все нема….
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 06:29

ШІ

Які загрози несе в собі штучний інтелект для ринку праці?
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:15

  Investor_K написав:Які загрози несе в собі штучний інтелект для ринку праці?

можливості, пан Інвестор, можливості... ;) такі смислові нюанси кажуть про загальний підхід до життя...
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:17

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:можливості, пан Інвестор, можливості... такі смислові нюанси кажуть про загальний підхід до життя...


Якщо він замінить водіїв, машиністів, пілотів та вертольотчиків - як ця вся армада виживатиме?
Investor_K
