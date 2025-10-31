|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:09
Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:22
Investor_K написав:
Які загрози несе в собі штучний інтелект для ринку праці?
Исчезнут высококвалифицированные специалисты.
Низкоквалифицированных ИИ заменит, квалифицированные уйдут на пенсию, а новых не будет, поскольку не будет возможности приобретать опыт.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:09
Сибарит написав:
Исчезнут высококвалифицированные специалисты.
Низкоквалифицированных ИИ заменит, квалифицированные уйдут на пенсию, а новых не будет, поскольку не будет возможности приобретать опыт.
То це не можливості згідно Шамана. А загроза
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:51
Investor_K написав: Shaman написав:
й можливості ШІ надто перебільшені,
Він не замінить фізичну роботу. А от людям інтелектуальної праці треба швидко перекваліфіковуватись.
Підуть в охоронці в супермаркети
Додано: П'ят 31 жов, 2025 13:06
Faceless написав:
Підуть в охоронці в супермаркети
Там висока конкуренція.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:26
Investor_K написав: Faceless написав:
Підуть в охоронці в супермаркети
Там висока конкуренція.
А я б оце на старість став модератором форуму.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:55
Investor_K написав:
А я б оце на старість став модератором форуму.
Всех забаню - один останусь?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:12
Сибарит написав: Investor_K написав:
А я б оце на старість став модератором форуму.
Всех забаню - один останусь?
Ну хіба ж я прихильник такоі концепціі?
Я вважаю, що форум має бути місцем для культурного, інтеллігентного та творчого спілкування.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:14
Але ми відволіклись. Отже, більш реальними є загрози ніж можливості. Друзі, згодні?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:58
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
А я б оце на старість став модератором форуму.
Всех забаню - один останусь?
Ну хіба ж я прихильник такоі концепціі?
Я вважаю, що форум має бути місцем для культурного, інтеллігентного та творчого спілкування
.
ви хотіли написати "воспівування"?
