За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:09

Перелік учасників форуму, які взяли участь в теміі (31.10.2

Перелік шановних учасників форуму, які взяли участь в обговореннях теми
airmax78
anduzenko
Faceless
flyman
fox767676
Hotab
Investor_K
pesikot
prodigy
Shaman
sergey_sryvkin
sergey_stasyuk555
The_Rebel
UA
unicdima
yama
Vadim_
барабашов
Бетон
Господар Вельзевула
Козак-характерник
Мизантрóп
Сибарит
Успіх
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:22

  Investor_K написав:Які загрози несе в собі штучний інтелект для ринку праці?

Исчезнут высококвалифицированные специалисты.
Низкоквалифицированных ИИ заменит, квалифицированные уйдут на пенсию, а новых не будет, поскольку не будет возможности приобретать опыт.
Сибарит
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:09

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Сибарит написав:Исчезнут высококвалифицированные специалисты.
Низкоквалифицированных ИИ заменит, квалифицированные уйдут на пенсию, а новых не будет, поскольку не будет возможности приобретать опыт.

То це не можливості згідно Шамана. А загроза
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:51

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Investor_K написав:
  Shaman написав:й можливості ШІ надто перебільшені,


Він не замінить фізичну роботу. А от людям інтелектуальної праці треба швидко перекваліфіковуватись.
Підуть в охоронці в супермаркети
Faceless
Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Faceless написав:Підуть в охоронці в супермаркети


Там висока конкуренція.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:26

  Investor_K написав:
  Faceless написав:Підуть в охоронці в супермаркети


Там висока конкуренція.

А я б оце на старість став модератором форуму.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:55

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:А я б оце на старість став модератором форуму.

Всех забаню - один останусь? :)
Сибарит
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:12

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:А я б оце на старість став модератором форуму.

Всех забаню - один останусь? :)

Ну хіба ж я прихильник такоі концепціі?
Я вважаю, що форум має бути місцем для культурного, інтеллігентного та творчого спілкування.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:14

ШІ (продовження)

Але ми відволіклись. Отже, більш реальними є загрози ніж можливості. Друзі, згодні?
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:58

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:А я б оце на старість став модератором форуму.

Всех забаню - один останусь? :)

Ну хіба ж я прихильник такоі концепціі?
Я вважаю, що форум має бути місцем для культурного, інтеллігентного та творчого спілкування.

ви хотіли написати "воспівування"? :lol:
Shaman
  #<1 ... 74757677>
