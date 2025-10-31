|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:01
Спілкування. Воспівування не получається. Соліст підвів.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:21
А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:09
Investor_K написав:
А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?
враховуючи велич, боюся ШІ може зламатися...
