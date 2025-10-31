RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:01

Спілкування. Воспівування не получається. Соліст підвів.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:21

А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:09

  Investor_K написав:А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?

враховуючи велич, боюся ШІ може зламатися... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10275
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:27

  Shaman написав:
  Investor_K написав:А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?

враховуючи велич, боюся ШІ може зламатися... :lol:

ШІ використовують навіть на онли фанс. А то ж просто заспівати. Нехай навіть про таку велику людину як я.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:45

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?

враховуючи велич, боюся ШІ може зламатися... :lol:

ШІ використовують навіть на онли фанс. А то ж просто заспівати. Нехай навіть про таку велику людину як я.

а що саме така велика людина дивиться на Onlyfans? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10275
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:49

Shaman

а що саме така велика людина дивиться на Onlyfans? :lol:


«Друг розповідав» 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16982
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:01

  Hotab написав:Shaman

а що саме така велика людина дивиться на Onlyfans? :lol:


«Друг розповідав» 😅

Не зовсім друг. Скажімо так, людина в темі. І в погонах.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:07

Хотабе. Як ви щодо ШІ.
Він не тільки замість вас заспіває, але й буде керувати гелікоптерами. Ваша цінність просто каменем вниз. Як жити плануєте?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:14

Як варіант, друже хотабе, ви зможете працювати консєржем Людвігом Арістарховичем. Необхідні якості у вас є.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4411)
31.10.2025 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.