жарт?
на ті посади, які потребують високої кваліфікації, все одно будуть вчитися - а от там, де на посаді кваліфікація не буде потрібна - такі звісно зникнуть...
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:04
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:12
теж не дуже точно - різних кур'єрів та складальників на складі - аж бігом. Амазон з цим активно експериментує. але правильніше сказати, не ШІ, а загалом автоматизації.
а от з приводу людей інтелектуальної праці. офісний планктон - можливо. а складні роботи - на поточний момент навряд чи. як працює ШІ - він накопичує велику кількість даних, а потім по аналогії формує результат. так от, висновки багатьох економічних аналітиків є далеко не якісними - й що тоді зможе сформувати ШІ? вижимку з недостовірної інфо?
теж саме в творчості - щось просте ШІ замінить, а реальних творців - ні.
глобальний результат автоматизації включно з ШІ - це підвищення вимог до робітників. тобто людям без вищої освіти з роботою буде важко. й з'явиться попит на людей, які вміють працювати на ШІ, - бо результат дуже залежить від того, як сформульоване завдання.
