За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 03 лис, 2025 06:28
Але старий сектор - Приріна, Північна- квартал виглядає не дуже
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10933
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:14
Оце дивлюся телевізор, Нові проекти. 3000 км+. Зимова підтримка. Все добре.
Але є єдине питання. Де нацкешбек за серпень, вересень та жовтень????
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10933
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:31
Investor_K написав:
Оце дивлюся телевізор, Нові проекти. 3000 км+. Зимова підтримка. Все добре.
Але є єдине питання. Де нацкешбек за серпень, вересень та жовтень????
Вже й у профільній гілці про нацкешбек питання піднімається.
Гдє дєньгі Лєбовсі?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10933
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 19:00
Investor_K написав:
Але старий сектор - Приріна, Північна- квартал виглядає не дуже
Та ще й якась ненормальна Мальвіна завелася. Щоправда , в 3 мкр в районі кінотеатра Братіслава. Хоча Оболонські липки та парк Наталка там зовсім поруч…
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10933
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 06:33
Investor_K написав: Investor_K написав:
Але старий сектор - Приріна, Північна- квартал виглядає не дуже
Та ще й якась ненормальна Мальвіна завелася. Щоправда , в 3 мкр в районі кінотеатра Братіслава. Хоча Оболонські липки та парк Наталка там зовсім поруч…
Якось дивно поява цієі жінконенавистноі Мальвіни співпала у часі із зникненням з гілки чоловіконенавистника мого друга х….а. Може, він вирішив освоїти ще один стиль поведінки( четвертий або ж навіть пʼятий)? Трьох йому замало
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10933
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:20
А тим часом Анжеліна Джолі відвідала Херсон. Мужня жінка!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10933
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
