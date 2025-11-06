|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 06 лис, 2025 13:42
Vadim_ написав: Investor_K написав:
А тим часом Анжеліна Джолі відвідала Херсон. Мужня жінка!
Тоесть по вашему те кто там живут сцыкуны а приехавшая , наверное ,попиариться , потужно мужня?
Як ви дійшли до такого. Висновку? Плз ваш алгоритм мислення?!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10940
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 13:43
Vadim_ написав:
Shaman написав: Investor_K написав:
Сьогодні прогулявся парком Наталкою та островом Оболонським. У задоволення. Приємно, що у Києві є такі місця. Якщо хто там гуляв, могли мене бачити. Я був у кросівках Asics
чому не abibas
?
и спортивный костюм "светофор"
Відповідь по суті була надана. Вище плз читайте
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10940
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 13:43
барабашов написав:
Вы наконец то решите отписать нам - вашим величайшим фанатам - по 3л баночке со слиточками и пачечками синих???
Тогда мы вам, после вашего отплыва с Хароном на вёслах, поставим памятник не на Трое как задумывали лучшие умы тамошние, а - в Лавре!
Ви занадто нетерплячий )))
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10940
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 13:45
Investor_K написав:
Оце дивлюся телевізор, Нові проекти. 3000 км+. Зимова підтримка. Все добре.
Але є єдине питання. Де нацкешбек за серпень, вересень та жовтень????
*Платежі за програмою «Національний кешбек» не приходять українцям протягом двох місяців через брак фінансування для програми, - Економічна правда*
Як йдеться у публікації, фінансування планували «перекидати» з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там.
Попри проблеми з фінансуванням цієї програми підтримки в уряді вже анонсували нові. Зокрема, роздачу по 1000 грн всім охочим, одноразовий платіж у розмірі 6500 грн соціально вразливим верствам населення, а також безкоштовні поїздки залізницею в межах 3000 км.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10940
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 14:13
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
А тим часом Анжеліна Джолі відвідала Херсон. Мужня жінка!
Тоесть по вашему те кто там живут сцыкуны а приехавшая , наверное ,попиариться , потужно мужня?
Як ви дійшли до такого. Висновку? Плз ваш алгоритм мислення?!
А як ви дійшли до того шо іменно вона мужня?інших ви не згадали
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4070
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 14:26
Я говорив про конкретну людину. Без узагальнень. Тепер Ваша черга відповісти на запитання щодо логіки мислення
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10940
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 14:40
Investor_K написав:
Я говорив про конкретну людину. Без узагальнень. Тепер Ваша черга відповісти на запитання щодо логіки мислення
Ще раз запитаю , звідки/з чого ви зробили висновок що вона мужня?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4070
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|