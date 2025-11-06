|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:03
Investor_K написав:
Я був впевнений, що хотаб намалюється. Бо сон мені наснився. І не простий, а зі змієм Гориничем. І все б добре, аде у змія цього був один нюанс…
Навіть не один, а три.
Investor_K
Повідомлень: 10949
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:08
В лепрозории всё по старому, типово тупо видалили повідомлення а те повідомлення на яке була моя відповідь чомусь не видалили, чому?
Vadim_
Повідомлень: 4079
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:18
Vadim_ написав:
В лепрозории всё по старому, типово тупо видалили повідомлення а те повідомлення на яке була моя відповідь чомусь не видалили, чому?
На мій погляд, діі адміністрації заслуговують на більшу повагу.
Investor_K
Повідомлень: 10949
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:23
Vadim_ написав: Investor_K написав: Vadim_ написав:
В лепрозории всё по старому, типово тупо видалили повідомлення а те повідомлення на яке була моя відповідь чомусь не видалили, чому?
На мій погляд, діі адміністрації заслуговують на більшу повагу.
типовий падлиза , обычьный
Ну чому ж? Якщо вони дозволять хотабу мати 3 проксі, то мені це не здається правильним. Але я все ріано з повагою до них. До усіх!
Investor_K
Повідомлень: 10949
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:34
Investor_K написав: Investor_K написав:
Я був впевнений, що хотаб намалюється. Бо сон мені наснився. І не простий, а зі змієм Гориничем. І все б добре, аде у змія цього був один нюанс…
Навіть не один, а три.
Три "салями" и все как пики пацанов с Трои против тцкунов - надро....ны?
барабашов
Повідомлень: 5476
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:36
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
А тим часом Анжеліна Джолі відвідала Херсон. Мужня жінка!
Тоесть по вашему те кто там живут сцыкуны а приехавшая , наверное ,попиариться , потужно мужня?
Як ви дійшли до такого. Висновку? Плз ваш алгоритм мислення?!
Вадиме, за Вами є невеликий боржок. Ви не надали відповідь на це запитання.
Investor_K
Повідомлень: 10949
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:38
барабашов написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Я був впевнений, що хотаб намалюється. Бо сон мені наснився. І не простий, а зі змієм Гориничем. І все б добре, аде у змія цього був один нюанс…
Навіть не один, а три.
Три "салями" и все как пики пацанов с Трои против тцкунов - надро....ны?
Ніт. У змія було не три голови, а одна. Але натомість три пеніса з аватарками трьох відомих проксі. Це був знак, що хотаб намалюється на гілці.
Investor_K
Повідомлень: 10949
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:41
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
На мій погляд, діі адміністрації заслуговують на більшу повагу.
типовий падлиза , обычьный
Ну чому ж? Якщо вони дозволять хотабу мати 3 проксі, то мені це не здається правильним. Але я все ріано з повагою до них. До усіх!
Я теж до усіх стараюсь з пова,ою, але ...
1.Я Вам надаю щире вибачення !!!, якщо образив .
2. Але питання про те чому Ви о,о
лосили шо вона мужня ? с какоо ? і Ви так і не спромо,лися надати відповідь а доколупуєтесь...
3. це піар , але якщо би вона або після її приїзду привезли 100 Тома,авків і пускових , то я ще раз вибачусь на колінах але якщо ні то це п***'ж и провокация деко,о
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 06 лис, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4079
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:44
Пане Вадиме,
Сходіть до церкви. Можливо, допоможе у гармонії з навколишнім світом.
Investor_K
Повідомлень: 10949
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
