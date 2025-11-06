|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:03
Investor_K написав:
Я був впевнений, що хотаб намалюється. Бо сон мені наснився. І не простий, а зі змієм Гориничем. І все б добре, аде у змія цього був один нюанс…
Навіть не один, а три.
Investor_K
Профіль
Додано: Чет 06 лис, 2025 19:58
Непогано так поспілкувалися. Душевно.
Investor_K
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:14
Investor_K написав:
Непогано так поспілкувалися. Душевно.
Ніщо так не приносить задоволення як душевне спілкування
Investor_K
Повідомлень: 10948
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:18
Investor_K написав: Investor_K написав:
Непогано так поспілкувалися. Душевно.
Ніщо так не приносить задоволення як душевне спілкування
Перед тим поскаржились, типично, и морда удалило всё
Про шо спІлкуватися з такими людьми ?
Vadim_
Повідомлень: 4082
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:22
Мабуть, хотаб скарги на всіх пише. Бо у нього складна історія………….
Investor_K
Повідомлень: 10948
З нами з: 21.12.09
Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:24
Investor_K написав:
Мабуть, хотаб скарги на всіх пише. Бо у нього складна історія………….
Мабуть пана Холяву підключити і для модеров
Vadim_
Повідомлень: 4082
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:25
Я холяву у цій гілці наче не зустрічав.
Investor_K
Повідомлень: 10948
З нами з: 21.12.09
Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:26
Investor_K написав:
Мабуть, хотаб скарги на всіх пише. Бо у нього складна історія………….
Надеюсь форумом не ШІ керує
як мені Вас не вистачає і ваших дописів , а бан від Вас був як подяка
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 06 лис, 2025 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4082
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:29
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Мабуть, хотаб скарги на всіх пише. Бо у нього складна історія………….
Надеюсь форумом не ШІ керує
ШІ від прочитаного зійшов би з розуму. Люди керують.
Investor_K
Повідомлень: 10948
З нами з: 21.12.09
Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:34
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Мабуть, хотаб скарги на всіх пише. Бо у нього складна історія………….
Надеюсь форумом не ШІ керує
ШІ від прочитаного зійшов би з розуму. Люди керують.
то вы против то за , вы там определитесь
Vadim_
Повідомлень: 4082
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
