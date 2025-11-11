RSS
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 05:52

Щось на сьогодні графік доволі жорсткий
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 08:44

  Investor_K написав:Щось на сьогодні графік доволі жорсткий

щоб не флудили зайвий раз на форумі :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:48

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Щось на сьогодні графік доволі жорсткий

щоб не флудили зайвий раз на форумі :lol:

Тепер зрозуміло, де поділися моі друзі трьохголові
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:51

Трьохголовкіни
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:57

  Investor_K написав:
  yama написав::D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найкраща тема цього форуму :mrgreen:

Дякую за чесну оцінку. Небагато людей мають силу волі писати правду.
До речі, друзі. Оцей проект закону щодо НАЗК та САП -що це було?


Сьогодні маємо продовження цієї історіі. Далі буде?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:45

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Далі буде?


Думаю, що буде. Така історія під час війни та блекаутів буде частиною (темною) нашої історії. На жаль.
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:14

  Investor_K написав:Перелік шановних учасників форуму, які взяли участь в обговореннях теми
airmax78
anduzenko
Faceless
flyman
fox767676
Hotab
Investor_K
pesikot
prodigy
Shaman
sergey_sryvkin
sergey_stasyuk555
The_Rebel
UA
unicdima
yama
Vadim_
барабашов
Бетон
Господар Вельзевула
Козак-характерник
Мизантрóп
Сибарит
Успіх



Когда я в чат входил, они слагали гимн
Звоня мне во все колокола
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:09

А учасник Че Гевара не хотів хвалити старого. Це, мабуть, було даремним.
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:45

А можно меня повыше в рейтинге поднять? Я вам слова кривого не сказал. И Успиха, как человека-воина, негоже на задворки запихивать.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:48

Так це ж не рейтинг. А перелік в алфавітному порядку. Last but not least!
Investor_K
