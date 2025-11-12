RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:07

  Investor_K написав:Так це ж не рейтинг. А перелік в алфавітному порядку. Last but not least!


Ну главное что не список п*** :D
А вы почему Инвестор? Куда инвестируете?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 970
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 06:20

  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:Так це ж не рейтинг. А перелік в алфавітному порядку. Last but not least!


Ну главное что не список п*** :D
А вы почему Инвестор? Куда инвестируете?

Тоді в нерухомість, депозити та акціі.
Зараз в умовах війни лише депо. А головне - у життя!
Investor_K
Повідомлень: 10958
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 08:40

От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби
Investor_K
Повідомлень: 10958
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:46

  Investor_K написав:От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби

ви ж теж читаєте побажання? все пішло на дрони? чи на турнікети? ;)
Shaman
Повідомлень: 10395
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:30

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:ви ж теж читаєте побажання? все пішло на дрони? чи на турнікети?


Борги латаю.
Investor_K
Повідомлень: 10958
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:49

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:ви ж теж читаєте побажання


Хотаб бажав щоб усі гроші йшли на памперси.
Investor_K
Повідомлень: 10958
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
