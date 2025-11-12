Ну главное что не список п***
А вы почему Инвестор? Куда инвестируете?
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 11 лис, 2025 21:07
Додано: Сер 12 лис, 2025 06:20
Додано: Сер 12 лис, 2025 08:40
От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби
Додано: Сер 12 лис, 2025 09:46
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:30
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:49
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
|