От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби
Додано: Сер 12 лис, 2025 08:40
Додано: Сер 12 лис, 2025 09:46
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:30
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 12 лис, 2025 12:44
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Чет 13 лис, 2025 05:55
Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.
Додано: Чет 13 лис, 2025 15:13
Щодо малих кінцівок
У Гитлера могли быть микропенис и психологические заболевания — исследования
Ученые подробно изучили ДНК Гитлера. Это удалось благодаря тому, что американский полковник, который с солдатами обследовал бункер нацистского лидера в мае 1945 года, отрезал кусок окровавленной ткани на диване, где Гитлер покончил с собой, пишет The Times. Этот фрагмент и был изучен.
Выяснилось, что у Гитлера был синдром Каллмана — генетическое заболевание, препятствующее нормальному половому созреванию и развитию половых органов. Это заболевание могло повлиять на уровень его тестостерона, что означает, что вероятность развития микропениса у него составляла один к 10. Эта версия подтверждается историями, согласно которым, Гитлера унижали сослуживцы во время Первой мировой войны из-за размера его гениталий.
Также ученые развеяли слухи о том, что Гитлер на самом деле был незаконнорожденным потомком еврейского деда, — гены это опровергают. Они показывают, что его предки — австрийские немцы. Ранее байку о еврейских корнях Гитлера повторял лавров.
Также у Гитлера, вероятно, было одно или несколько из ряда нейроразнообразных и психических заболеваний. Изучив его геном, ученые пришли к выводу, что Гитлер имел высокие шансы болеть аутизмом, шизофренией и биполярным расстройством. Но точный диагноз исследователи поставить не могут.
"Если бы он посмотрел на результаты своего генетического анализа, он бы почти наверняка отправил себя в газовые камеры", — заявила ведущий генетик этого исследования Тури Кинг.
