RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 08:40

От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:46

  Investor_K написав:От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби

ви ж теж читаєте побажання? все пішло на дрони? чи на турнікети? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10396
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:30

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:ви ж теж читаєте побажання? все пішло на дрони? чи на турнікети?


Борги латаю.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 12:44

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Господар Вельзевула написав:А можно меня повыше в рейтинге поднять?


Ідея щодо рейтингування учасників цікава. Може, коли буде можливість, дійсно здійснити аналіз по кожному учаснику та зробити рейтинг з точки зору, хто був найчеснішим при спілкуванні з Великим Інвестором? Тобто найкраще хвалив...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 05:55

Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 08:06

В раю лучше климат, а в аду - общество (с) 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9085
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6503 раз.
Подякували: 21690 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 15:13

Щодо малих кінцівок

У Гитлера могли быть микропенис и психологические заболевания — исследования

Ученые подробно изучили ДНК Гитлера. Это удалось благодаря тому, что американский полковник, который с солдатами обследовал бункер нацистского лидера в мае 1945 года, отрезал кусок окровавленной ткани на диване, где Гитлер покончил с собой, пишет The Times. Этот фрагмент и был изучен.

Выяснилось, что у Гитлера был синдром Каллмана — генетическое заболевание, препятствующее нормальному половому созреванию и развитию половых органов. Это заболевание могло повлиять на уровень его тестостерона, что означает, что вероятность развития микропениса у него составляла один к 10. Эта версия подтверждается историями, согласно которым, Гитлера унижали сослуживцы во время Первой мировой войны из-за размера его гениталий.

Также ученые развеяли слухи о том, что Гитлер на самом деле был незаконнорожденным потомком еврейского деда, — гены это опровергают. Они показывают, что его предки — австрийские немцы. Ранее байку о еврейских корнях Гитлера повторял лавров.

Также у Гитлера, вероятно, было одно или несколько из ряда нейроразнообразных и психических заболеваний. Изучив его геном, ученые пришли к выводу, что Гитлер имел высокие шансы болеть аутизмом, шизофренией и биполярным расстройством. Но точный диагноз исследователи поставить не могут.

"Если бы он посмотрел на результаты своего генетического анализа, он бы почти наверняка отправил себя в газовые камеры", — заявила ведущий генетик этого исследования Тури Кинг.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 15:14

Тобто чоловіки з недорозвиненими концівками - психопати
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 00:19

  Investor_K написав:Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.

Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:23

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.


Вороги усю ніч з розуму сходили щойно побачили цю квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2751)
14.11.2025 13:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.