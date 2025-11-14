|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:13
Investor_K написав:
Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.
Вороги усю ніч з розуму сходили щойно побачили цю квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії
Вы это...
Больше не делайте "квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії"
Дайте поспать
maniachello
-
-
Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:38
Добре. Це лише для того, щоб сьогодні усі добре спали. Не подумайте на мене зайвого.
ХУДАБ - ПСИХ З НЕДОРОЗВИНЕНИМИ КІНЦІВКАМИ!!!!
Investor_K
