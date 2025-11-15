|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:13
Investor_K написав: Investor_K написав:
Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.
Вороги усю ніч з розуму сходили щойно побачили цю квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії
Вы это...
Больше не делайте "квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії"
Дайте поспать
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:18
Хто ще здатен чесно похвалити Великого Інвестора?
Краще буде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10972
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 09:14
Investor_K написав: Investor_K написав:
Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.
Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.
Шановні друзі!
Дякую вам за довіру щодо виконання мною функцій лічильної комісії. Ця довіра є для мене великою честю. Хоча й унеможливлює мою участь у конкурсі, в якому я очікував на приголомшливу перемогу. Бо я був з вами чесним і тому хвалив сам себе де тільки міг. Тим цікавіше буде історія. Враховуючи, що сьогодні завезуть мʼясні консерви, а завтра свіжі овочі, то роботи у мене багато. Але у вільний час я буду старатися. І це все - для Вас!!!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10972
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:00
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.
Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.
Шановні друзі!
Дякую вам за довіру щодо виконання мною функцій лічильної комісії. Ця довіра є для мене великою честю. Хоча й унеможливлює мою участь у конкурсі, в якому я очікував на приголомшливу перемогу. Бо я був з вами чесним і тому хвалив сам себе де тільки міг. Тим цікавіше буде історія. Враховуючи, що сьогодні завезуть мʼясні консерви, а завтра свіжі овочі, то роботи у мене багато. Але у вільний час я буду старатися. І це все - для Вас!!!
ви бачите, що бризки вже не долітають, й берете ще більш потужний вентилятор?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10441
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:05
Shaman
Не годуйте деграданта. То хай психологи розбираються в падінні людини до дна, де він спілкується з «друзями» в своїй уяві))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17151
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2533 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:40
Hotab написав:Shaman
Не годуйте деграданта. То хай психологи розбираються в падінні людини до дна, де він спілкується з «друзями» в своїй уяві))
тут з вам не зовсім згоден.
спілкування з "друзями" в своїй уяві - це не дно, це розширення меж свідомості. а от внаслідок чого таке розширення сталося - оце вже цікаво. може речовини, а може навпаки - просвітлення. якби людина досягла нірвани, то вона б звісно тут вже не писала б, але може на шляху до того
але так, в реальному світі ми від цього далекі, й зазвичай незалежно від причин, просвітлення частіше досліджують в шостих палатах
а взагалі Хотаб
, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10441
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:57
)))
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10972
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:01
Хотаб тупий. Тому і ведеться.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10972
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:06
Shaman
а взагалі Хотаб, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте
Насправді це може бути як тролінг (ну типу це він так шуткує) , як і дійсно психічні розлади.
Не особливо має значення щоб в цьому розбиратись до істини і ось чому..
якщо
1. це психічні розлади, то тут все зрозуміло, людину можна лише пожаліти, і по можливості ізолювати, як це постійно роблять з Вадимом, який тижнями в бані. Причому він також починав з невинних невідповідностей своїх реплік тому, що він цитує. Розмови самого з собою. Пізніше він став просто агресувати на всіх без розбіру, навіть своїх земляків які з ним в принципі нормально спілкувались. В такій динаміці все прийшло до того, що він частіше прокапується модераторами , аніж присутній на форумі.
2. Якщо це такий гумор і тролінг, то тут ситуація не знаю чи краща. Персонаж дійсно вважає, що він смішно віджигає? Це максимальний рівень його стендапів? Це йому бабуся в дитинстві сказала , що він дуже прикольний, коли той на стільчику перед гостями розказував віршик, і він досі живе з цією вірою? 😅😅
Коротше для нього тут гарних варіантів насправді нема.
Кілька людей навіть в цій темі йому натякнули, що він в ЧС , бо жодних корисних (так само як і смішних чи прикольних ) постів багато років нема і не очікуються , тільки забирає час і увагу.,
Закономірний результат, який видно навіть по його рейтингу.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17151
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2533 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|