За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:57
Я вважаю, що Великий Інвестор гуморно тролить.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:58
Я вважаю, що Великий Інвестор творець новітньої історії комунікацій.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:58
Інше (поясніть).
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:06
Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор гуморно тролить.
Я считаю что вы прикалываетесь.
Расскажите лучше про депозиты. Гривна или доллары? Обоснование для мешков денег есть, и если да, то где нарешали? Не боитесь ли что потужный лидор росчерком пера отымет нажитое и отправит миндичу для передачи в ЗСУ?
Скольо выхлоп с учетом инфляции?
Разносите ли по многим банкам что бы не превысить ганебную сумму (сколько там, 400 тык гр?)
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:17
Hotab написав:
а взагалі Хотаб, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте
...
2. Якщо це такий гумор і тролінг, то тут ситуація не знаю чи краща. Персонаж дійсно вважає, що він смішно віджигає? Це максимальний рівень його стендапів? Це йому бабуся в дитинстві сказала , що він дуже прикольний, коли той на стільчику перед гостями розказував віршик, і він досі живе з цією вірою? 😅😅
...
тролінг - це не гумор. мета тролінгу спровокувати опонента. тому й використовуються різні методи, аби викликати зустрічну реакцію. чим сильніша реакція, тим більшого результату досяг троль
звідки й порада - "не годуйте троля", тобто не спілкуйтесь з ним. наш приятель ху_нтер
з сусідньої гілки - класичний троль
мене це більше розважає, тому коли троль занадто відкривається - то можна нанести зустрічне туше
а ось подвійне лайно, яке спливло - це навіть не троль, це цинічний провокатор з незрозумілою метою. таких треба звісно вичищати - але користується форумною демократією та анонімністю...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 15 лис, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:19
Дві людини за троллінг. Поки.
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:22
Investor_K написав:
Дві людини за троллінг. Поки.
якщо внаслідок цього ви ще отримаєте медальку за плюсики, то шляпу треба не знімати, а з'їдати
хоча з приводу гуморного ви трохи перебільшили
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:23
Shaman
звідки й порада - "не годуйте троля", тобто не спілкуйтесь з ним.
Ну так я саме це і роблю))
Мені цікавіше, коли він виглядає дурачком, який бормоче собі під ніс тільки йому смішні шутєйки (якщо звичайно це тролінг, бо я наприклад можливість його психічних розладів зовсім не відкидаю). У розумних людей зазвичай присутнє почуття гумору. Тут нема. (можливість ним не користуватись, коли воно є, я виключаю. Так не буває)
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:24
Hotab написав:
звідки й порада - "не годуйте троля", тобто не спілкуйтесь з ним.
Ну так я саме це і роблю))
Мені цікавіше, коли він виглядає дурачком, який бормоче собі під ніс тільки йому смішні шутєйки (якщо звичайно це тролінг, бо я наприклад можливість його психічних розладів зовсім не відкидаю). У розумних людей зазвичай присутнє почуття гумору. Тут нема. (можливість ним не користуватись, коли воно є, я виключаю. Так не буває)
Ви за психа?
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:25
Псих vs троллінг. 1 -2
