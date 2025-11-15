RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 13:57

Я вважаю, що Великий Інвестор гуморно тролить.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10979
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 13:58

Я вважаю, що Великий Інвестор творець новітньої історії комунікацій.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10979
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 13:58

Інше (поясніть).
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10979
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:06

  Investor_K написав:Я вважаю, що Великий Інвестор гуморно тролить.


Я считаю что вы прикалываетесь.
Расскажите лучше про депозиты. Гривна или доллары? Обоснование для мешков денег есть, и если да, то где нарешали? Не боитесь ли что потужный лидор росчерком пера отымет нажитое и отправит миндичу для передачи в ЗСУ?
Скольо выхлоп с учетом инфляции?
Разносите ли по многим банкам что бы не превысить ганебную сумму (сколько там, 400 тык гр?)
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 985
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:17

  Hotab написав:Shaman
а взагалі Хотаб, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте

...
2. Якщо це такий гумор і тролінг, то тут ситуація не знаю чи краща. Персонаж дійсно вважає, що він смішно віджигає? Це максимальний рівень його стендапів? Це йому бабуся в дитинстві сказала , що він дуже прикольний, коли той на стільчику перед гостями розказував віршик, і він досі живе з цією вірою? 😅😅
...

тролінг - це не гумор. мета тролінгу спровокувати опонента. тому й використовуються різні методи, аби викликати зустрічну реакцію. чим сильніша реакція, тим більшого результату досяг троль ;)

звідки й порада - "не годуйте троля", тобто не спілкуйтесь з ним. наш приятель ху_нтер з сусідньої гілки - класичний троль 8)

мене це більше розважає, тому коли троль занадто відкривається - то можна нанести зустрічне туше :lol:

а ось подвійне лайно, яке спливло - це навіть не троль, це цинічний провокатор з незрозумілою метою. таких треба звісно вичищати - але користується форумною демократією та анонімністю...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 15 лис, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10447
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:19

Дві людини за троллінг. Поки.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10979
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:22

  Investor_K написав:Дві людини за троллінг. Поки.

якщо внаслідок цього ви ще отримаєте медальку за плюсики, то шляпу треба не знімати, а з'їдати :lol: хоча з приводу гуморного ви трохи перебільшили ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10447
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:23

Shaman

звідки й порада - "не годуйте троля", тобто не спілкуйтесь з ним.


Ну так я саме це і роблю))
Мені цікавіше, коли він виглядає дурачком, який бормоче собі під ніс тільки йому смішні шутєйки (якщо звичайно це тролінг, бо я наприклад можливість його психічних розладів зовсім не відкидаю). У розумних людей зазвичай присутнє почуття гумору. Тут нема. (можливість ним не користуватись, коли воно є, я виключаю. Так не буває)
Hotab
 
Повідомлень: 17153
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:24

  Hotab написав:Shaman

звідки й порада - "не годуйте троля", тобто не спілкуйтесь з ним.


Ну так я саме це і роблю))
Мені цікавіше, коли він виглядає дурачком, який бормоче собі під ніс тільки йому смішні шутєйки (якщо звичайно це тролінг, бо я наприклад можливість його психічних розладів зовсім не відкидаю). У розумних людей зазвичай присутнє почуття гумору. Тут нема. (можливість ним не користуватись, коли воно є, я виключаю. Так не буває)

Ви за психа?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10979
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:25

Псих vs троллінг. 1 -2
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10979
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 81828384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5137)
15.11.2025 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.