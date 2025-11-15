Дуже хиткий рахунок!
Команда прихильників теоріі психів на чолі з хотабом потребує саме вашоі допомоги, щоб зрівняти рахунок.
Допоможи ім!
Команда троллів на чолі з шаманом також потребують вашого голосу, щоб закріпити перевагу!
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:59
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:43
Що цікаво, що фокс1313 та андрюсенко не посаішають допомоги своій основі. Схоже, у них там серйозні розбіжності в одній голові. )))
|