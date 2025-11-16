|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:19
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Ви і досі ніяк мене не похвалили, бара…ов
Я не Барабашов.
Я значительно худее него, и службой кому либо, включая державу, себя не запятнал.
Барабашов, если ты это читаешь-подтверди, что я-не ты.
Мене більш цікавить , щоб ви обоє разом и окремо мене похвалили. Щоб у вас під час підрахунку був гарний рейтинг. Я за вас хвилююся
Investor_K
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:20
Hotab написав:
Хвороба прогресує.
Але ви поки один за психа. Інші за юморний троллінг
Investor_K
Додано: Нед 16 лис, 2025 04:11
Investor_K написав: Hotab написав:Shaman
а взагалі Хотаб, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте
Насправді це може бути як тролінг (ну типу це він так шуткує) , як і дійсно психічні розлади.
Не особливо має значення щоб в цьому розбиратись до істини і ось чому..
якщо
1. це психічні розлади, то тут все зрозуміло, людину можна лише пожаліти, і по можливості ізолювати, як це постійно роблять з Вадимом, який тижнями в бані. Причому він також починав з невинних невідповідностей своїх реплік тому, що він цитує. Розмови самого з собою. Пізніше він став просто агресувати на всіх без розбіру, навіть своїх земляків які з ним в принципі нормально спілкувались. В такій динаміці все прийшло до того, що він частіше прокапується модераторами , аніж присутній на форумі.
2. Якщо це такий гумор і тролінг, то тут ситуація не знаю чи краща. Персонаж дійсно вважає, що він смішно віджигає? Це максимальний рівень його стендапів? Це йому бабуся в дитинстві сказала , що він дуже прикольний, коли той на стільчику перед гостями розказував віршик, і він досі живе з цією вірою? 😅😅
Коротше для нього тут гарних варіантів насправді нема.
Кілька людей навіть в цій темі йому натякнули, що він в ЧС , бо жодних корисних (так само як і смішних чи прикольних ) постів багато років нема і не очікуються , тільки забирає час і увагу.,
Закономірний результат, який видно навіть по його рейтингу.
Дякую, друже Хотаба, за класні ідеі.
А чому б іх не вирішити із залученням спільноти? Лайкайте повідомлення, яке вважаєте правильним
Треба, мабуть, і мені висловитись
Investor_K
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:36
Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор психічно хворий.
Версія 1
Я б із задоволенням проголосував за цю опцію. Але не маю доказів. Довідки. Тому, звиняйте мене, мій хвостатий друже, не можу. Відсутня доказова база.
Investor_K
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:40
Investor_K написав: Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор психічно хворий.
Версія 1
Я б із задоволенням проголосував за цю опцію. Але не маю доказів. Довідки. Тому, звиняйте мене, мій хвостатий друже, не можу. Відсутня доказова база.
як кажуть професійні лікарі, немає здорових, є необстежені
Shaman
Додано: Нед 16 лис, 2025 09:37
Shaman написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор психічно хворий.
Версія 1
Я б із задоволенням проголосував за цю опцію. Але не маю доказів. Довідки. Тому, звиняйте мене, мій хвостатий друже, не можу. Відсутня доказова база.
як кажуть професійні лікарі, немає здорових, є необстежені
Це до речі усіх стосується
Investor_K
Додано: Нед 16 лис, 2025 09:50
Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор гуморно тролить.
Версія 2
Якщо вона правдива, то ті, хто всерйоз сприйняв цю тему та нервово на неі реагував, повні лохи. Але ж серед них і мій хвостатий друг. Теж не можу. Який не є, але ж мій друг.
Крім того, згідно теоріі пана шамана, троль обовʼязково має розкритися і в цей час можна нанести потужного удару у відповідь. Цього також немає. Тому змушений не погодитись з паном шаманом та барабашовим. Не троллінг.
Investor_K
