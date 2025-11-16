RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:27

  Investor_K написав:Поясніть плз пропозицію

Слово получилось красивое 😎
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:32

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Поясніть плз пропозицію

Слово получилось красивое 😎

А інші запитання?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:36

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Я вважаю, що Великий Інвестор гуморно тролить.

Версія 2
Якщо вона правдива, то ті, хто всерйоз сприйняв цю тему та нервово на неі реагував, повні лохи. Але ж серед них і мій хвостатий друг. Теж не можу. Який не є, але ж мій друг.
Крім того, згідно теоріі пана шамана, троль обовʼязково має розкритися і в цей час можна нанести потужного удару у відповідь. Цього також немає. Тому змушений не погодитись з паном шаманом та барабашовим. Не троллінг.

Це?... барабаний дріб... (саме так, по дупі Барабашова) :lol:
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:42

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Поясніть плз пропозицію

Слово получилось красивое 😎

А інші запитання?

Пане Сибарите. Ми ж з Вами серйозні люди. Крім назви має бути ще й наукове підгрунтя
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:48

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Назва нового способу комунікацій?

Предлагаю название аутокоммуникация 😁

ви оце обережніше з термінами. :oops: а то хтось переплутає з аутофеляція чи з аутоасфіксіофілія. в першому випадку хіба що поперек скрутить, а в іншому можемо втратити видатних особистостей. :lol:

хоча Барабашов страждає - там не те ще аутофеляція, там й візуальний контакт встановити не може :mrgreen:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:50

Нам, розумними людям , завжди є про що поговорити. Навіть, якщо відсутня,власне, тема для обговорення.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:55

  Investor_K написав:Нам, розумними людям , завжди є про що поговорити. Навіть, якщо відсутня,власне, тема для обговорення.

Мені здається, що це девіз цієі гілки
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:56

  Investor_K написав:Інше (поясніть).

Версія 4.
Наразі ідей немає. Але це лише наразі.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:58

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Нам, розумними людям , завжди є про що поговорити. Навіть, якщо відсутня,власне, тема для обговорення.

Мені здається, що це девіз цієі гілки

ось вам приклад аутокомунікації :lol: але хтось може назвати це дисоціативний розлад ідентичності :oops: ви так чутко відчуєте це в інших - бачите в інших знайомі риси? 8)
Shaman
  #<1 ... 84858687
