За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 16 лис, 2025 13:12
Shaman написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Нам, розумними людям , завжди є про що поговорити. Навіть, якщо відсутня,власне, тема для обговорення.
Мені здається, що це девіз цієі гілки
ось вам приклад аутокомунікації
але хтось може назвати це дисоціативний розлад ідентичності
ви так чутко відчуєте це в інших - бачите в інших знайомі риси?
Так, докторе. Бачу в інших. Ніс. Вуха.
Investor_K
Додано: Нед 16 лис, 2025 13:14
Ще відчуваю, що у одного мого хвостатого друга короткі кінцівки і проблеми з психікою.
А що відчуваєте Ви?
Investor_K
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:13
Investor_K написав: Hotab написав:Shaman
а взагалі Хотаб, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте
Насправді це може бути як тролінг (ну типу це він так шуткує) , як і дійсно психічні розлади.
Не особливо має значення щоб в цьому розбиратись до істини і ось чому..
якщо
1. це психічні розлади, то тут все зрозуміло, людину можна лише пожаліти, і по можливості ізолювати, як це постійно роблять з Вадимом, який тижнями в бані. Причому він також починав з невинних невідповідностей своїх реплік тому, що він цитує. Розмови самого з собою. Пізніше він став просто агресувати на всіх без розбіру, навіть своїх земляків які з ним в принципі нормально спілкувались. В такій динаміці все прийшло до того, що він частіше прокапується модераторами , аніж присутній на форумі.
2. Якщо це такий гумор і тролінг, то тут ситуація не знаю чи краща. Персонаж дійсно вважає, що він смішно віджигає? Це максимальний рівень його стендапів? Це йому бабуся в дитинстві сказала , що він дуже прикольний, коли той на стільчику перед гостями розказував віршик, і він досі живе з цією вірою? 😅😅
Коротше для нього тут гарних варіантів насправді нема.
Кілька людей навіть в цій темі йому натякнули, що він в ЧС , бо жодних корисних (так само як і смішних чи прикольних ) постів багато років нема і не очікуються , тільки забирає час і увагу.,
Закономірний результат, який видно навіть по його рейтингу.
Дякую, друже Хотаба, за класні ідеі.
А чому б іх не вирішити із залученням спільноти? Лайкайте повідомлення, яке вважаєте правильним
Цей неочікуванний конкурс завершено.
Перемогли прихильники гуморного троллінгу.
Вітаю переможців з перемогою!
Investor_K
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:30
Але головний конкурс та шоу попереду.
Рейтинг Великого Інвестора - головна подія 2025 року
Investor_K
