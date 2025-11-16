RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 13:12

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Нам, розумними людям , завжди є про що поговорити. Навіть, якщо відсутня,власне, тема для обговорення.

Мені здається, що це девіз цієі гілки

ось вам приклад аутокомунікації :lol: але хтось може назвати це дисоціативний розлад ідентичності :oops: ви так чутко відчуєте це в інших - бачите в інших знайомі риси? 8)

Так, докторе. Бачу в інших. Ніс. Вуха.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11005
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 13:14

Ще відчуваю, що у одного мого хвостатого друга короткі кінцівки і проблеми з психікою.
А що відчуваєте Ви?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11005
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 16:13

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Shaman

а взагалі Хотаб, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте


Насправді це може бути як тролінг (ну типу це він так шуткує) , як і дійсно психічні розлади.
Не особливо має значення щоб в цьому розбиратись до істини і ось чому..
якщо
1. це психічні розлади, то тут все зрозуміло, людину можна лише пожаліти, і по можливості ізолювати, як це постійно роблять з Вадимом, який тижнями в бані. Причому він також починав з невинних невідповідностей своїх реплік тому, що він цитує. Розмови самого з собою. Пізніше він став просто агресувати на всіх без розбіру, навіть своїх земляків які з ним в принципі нормально спілкувались. В такій динаміці все прийшло до того, що він частіше прокапується модераторами , аніж присутній на форумі.
2. Якщо це такий гумор і тролінг, то тут ситуація не знаю чи краща. Персонаж дійсно вважає, що він смішно віджигає? Це максимальний рівень його стендапів? Це йому бабуся в дитинстві сказала , що він дуже прикольний, коли той на стільчику перед гостями розказував віршик, і він досі живе з цією вірою? 😅😅

Коротше для нього тут гарних варіантів насправді нема.
Кілька людей навіть в цій темі йому натякнули, що він в ЧС , бо жодних корисних (так само як і смішних чи прикольних ) постів багато років нема і не очікуються , тільки забирає час і увагу.,
Закономірний результат, який видно навіть по його рейтингу.

Дякую, друже Хотаба, за класні ідеі.
А чому б іх не вирішити із залученням спільноти? Лайкайте повідомлення, яке вважаєте правильним

Цей неочікуванний конкурс завершено.
Перемогли прихильники гуморного троллінгу.
Вітаю переможців з перемогою!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11005
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 16:30

Але головний конкурс та шоу попереду.
Рейтинг Великого Інвестора - головна подія 2025 року
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11005
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
