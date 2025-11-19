|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 17 лис, 2025 22:58
Investor_K написав:
1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1
У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.
ще один прояв - я тут пишу, пишу, а мене навіть не згадали
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10497
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 18 лис, 2025 05:33
Shaman написав: Investor_K написав:
1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1
У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.
ще один прояв - я тут пишу, пишу, а мене навіть не згадали
Все попереду. Головне -не забувати хвалити. Бо нейтральні повідомлення не дають +
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11010
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лис, 2025 00:49
Shaman написав: Investor_K написав:
1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1
У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.
ще один прояв - я тут пишу, пишу, а мене навіть не згадали
можна буде запустити конкурс щодо кількості повідомлень у темі. Там буде простий підрахунок голосів.
Але то вже, можливо, у наступному році.
Учора був зайнятий. Привезли нову партію горілки з малосольними огірками. Усі сили віддав роботі.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11010
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лис, 2025 20:52
Investor_K написав:
1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1
У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.
1. Shaman +2
2. anduzenko +1
3. барабашов +1
4. pesikot +1
5. Козак-характерник +1
6. Сибарит +1
7. UA +1
8. yama 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. fox767676 -1
13. unicdima -1
14. sergey_sryvkin -1
15. prodigy -2
16. Hotab -3
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11010
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лис, 2025 21:10
Також мені сподобався жарт від Фейслейса щодо білого та чорного шоколаду. Але то вже, можливо, на конкурс -2027
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11010
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лис, 2025 21:56
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму
в номінації "Найскромніший форумчанин"
Найкраще поввідомлення на сторінка 5-10
Если подобным образом будут обработаны все 90 страниц, нужно будет ввести номинацию "Найупорнейший форумчанин" 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9112
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21691 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|