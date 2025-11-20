RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 08:54

  Hotab написав:
  Сибарит написав:Н̶а̶й̶у̶п̶о̶р̶н̶е̶й̶ш̶и̶й

Найупоротий :lol:

обработаны все 90 страниц


Ми докинем ще 90.
У падчеріци завжди повинні бути змішані мішок рису і гречки, щоб перебирала 😅

Я вірю в те, що утрьох виивпораєтесь. Не гайте часу, ледарі. Вперед!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11018
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:45

Хотабе, де рис та гречка? Де цей потік повідомлень?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11018
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:55

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Украіна - Ісландія
Здобудемо перемогу?

2-0.
Молодці

Але не факт що вийдемо на ЧС -2026

Треба спочатку впоратись зі шведами, а потім з переможцем Польща - Албанія
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11018
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:38

  Hotab написав:
  Сибарит написав:Н̶а̶й̶у̶п̶о̶р̶н̶е̶й̶ш̶и̶й

Найупоротий :lol:

обработаны все 90 страниц


Ми докинем ще 90.
У падчеріци завжди повинні бути змішані мішок рису і гречки, щоб перебирала 😅

І де ці докидувачі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11018
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:43

  Investor_K написав:Нешановні! Не забуваємо лаяти старого. Як вас тому навчали такі ж нешановні наставники

як ми можемо? :shock: ми інколи тактовно натякаємо, коли щось пішло не так. відсутність негативного зворотного зв'язку - перша ознака відірваності від реальності ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 87888990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15229)
20.11.2025 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.