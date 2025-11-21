RSS
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
  #<1 ... 89909192>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:19

Хотабе, чому у вас єдиного таке негативне ставлення до Великого Інвестора? У вас все гаразд?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11032
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:43

Investor_K

мене лякає мій успіх... ви мене краще десь до нейтральних віднесіть ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10531
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:54

  Investor_K написав:Хотабе, чому у вас єдиного таке негативне ставлення до Великого Інвестора? У вас все гаразд?

конкуренція. хотабу теж кортить буди першим
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30939
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:56

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Мінус 12… схоже на тих сторінках я нормально чорта прожарив :lol:

Ви самі на нього перетворилися
фотодоказ
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30939
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 14:39

  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Мінус 12… схоже на тих сторінках я нормально чорта прожарив :lol:

Ви самі на нього перетворилися
фотодоказ
Зображення

Якоі довжини у нього кінцівки?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11032
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:31

  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:Хотабе, чому у вас єдиного таке негативне ставлення до Великого Інвестора? У вас все гаразд?

конкуренція. хотабу теж кортить буди першим


Мене турбує , що мене передчасно оголосили переможцем в номінації «кращий гнобитель тормоза». Там багато необроблених сторінок, і перемога ще може вислизнути. Я вимагаю негайно все порахувати і оголосити чесного переможця (мене).
Вітос, а ти міг би змусити цього тормоза читати твої простирадла в «психології»?
Мені здається десь через місяць-два примусового читання він би розкачав свій лексикон до трохи більше, ніж «дешевше буде?» :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 17214
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:23

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:Хотабе, чому у вас єдиного таке негативне ставлення до Великого Інвестора? У вас все гаразд?

конкуренція. хотабу теж кортить буди першим


Мене турбує , що мене передчасно оголосили переможцем в номінації «кращий гнобитель тормоза». Там багато необроблених сторінок, і перемога ще може вислизнути. Я вимагаю негайно все порахувати і оголосити чесного переможця (мене).
Вітос, а ти міг би змусити цього тормоза читати твої простирадла в «психології»?
Мені здається десь через місяць-два примусового читання він би розкачав свій лексикон до трохи більше, ніж «дешевше буде?» :lol:

Ви не гнобитель тормоза.
Ви -чорт та сволота. І мають бути прокляті не лише Ви, але й Ваші нащадки.
Та часу на все це не вистачає…. Треба працювати, бо нікому.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11032
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:29

А тормоз жалівся, що мало гречки з рисом ))

«Ніколи проклинати , треба сторінки топіка рахувати»
Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 17214
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:35

  Hotab написав:«Ніколи проклинати , треба сторінки топіка рахувати»
Зображення

Ні.
Востаннє редагувалось Investor_K в П'ят 21 лис, 2025 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11032
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:40

Хотабе, давно хотів запитати.
Чому ви така сволота?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11032
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
