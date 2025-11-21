Investor_K написав:Хотабе, чому у вас єдиного таке негативне ставлення до Великого Інвестора? У вас все гаразд?
конкуренція. хотабу теж кортить буди першим
Мене турбує , що мене передчасно оголосили переможцем в номінації «кращий гнобитель тормоза». Там багато необроблених сторінок, і перемога ще може вислизнути. Я вимагаю негайно все порахувати і оголосити чесного переможця (мене). Вітос, а ти міг би змусити цього тормоза читати твої простирадла в «психології»? Мені здається десь через місяць-два примусового читання він би розкачав свій лексикон до трохи більше, ніж «дешевше буде?»
Ви не гнобитель тормоза. Ви -чорт та сволота. І мають бути прокляті не лише Ви, але й Ваші нащадки. Та часу на все це не вистачає…. Треба працювати, бо нікому.